Minguzzi Ailesi'ni tehdit eden şahıslardan pes dedirten savunma: 'Ben ne öleni ne de öldüreni tanıyorum'! Mesajlar ortaya çıktı

Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

"BİLİNÇSİZ BİR ŞEKİLDE YAPTIM"

Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde, "Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi. Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

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'AHLAKSIZ MÜPTEZELLER, SİZ İNSAN MISINIZ?'

Öte yandan Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından aileye gönderilen tehdit ve küfür içerikli bazı mesajları paylaştı. Epözdemir yaptığı paylaşımda, 'Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi Savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz İnsan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz?' dedi.

'BU ARADA KORKMUYORUZ, BU MESAJLARLA BİZİ KORKUTAMAZSINIZ'

Avukat Epözdemir, ikinci paylaşımında ise, 'Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak' ifadelerini kullandı.