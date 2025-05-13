Mattia Ahmet Minguizzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi! 5 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu
13.05.2025 - 13:43Güncellenme Tarihi:
Mattia Ahmet Minguizzi cinayeti sonrası aileyi tehdit ettikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Mattia Ahmet Minguizzi’nin bıçaklanarak öldürülmesi sonrasında, Minguzzi ailesine yönelik tehditlerde bulundukları tespit edilen 5 şüpheli hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlandı.
Savcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Minguizzi’nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 5 kişi hakkında ‘Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit, suçu ve suçluyu övmek’ suçlamalarıyla iddianame düzenlendi.