Maske yasağı ile ilgili flaş karar! Ve başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca dün akşam yaptığı paylaşımında "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BİLİM KURULU'NUN SON TOPLANTISI BAŞLADI"

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2020 yılında paylaştığı ve "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" tweetini alıntılayarak "Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı" dedi.

KRİTİK KARARLAR MASADA

Toplantıda Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulunun son toplantısı az önce başladı. https://t.co/8pRJFM7s2Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2022

"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

VAKA SAYILARI 2 BİNLERDE

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.