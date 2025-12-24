Masalsı yolculuğun son durağı: Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum'un ardından Kars'ta

Haberin Devamı

Kış sezonu boyunca Ankara-Kars hattında haftada 3 gün karşılıklı hizmet verecek Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı. Saat 07.30'da tren garında olan Turistik Doğu Ekspresini Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile kent protokolü karşıladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, trenden inen öğrencileri Aydoğdu ve kent protokolü ile tanıştırdı.

‘TURİZMİN DENİZ, KUMDAN İBARET OLMADIĞINI GÖSTERDİK’

Erzincan Tren Garı'ndaki karşılama töreninde konuşan Boyraz, "2019'dan itibaren yaklaşık 80 bin vatandaşımız muhteşem, büyüleyici bir rotada seyahat ettirdik. Bugünkü seyahatimiz diğerlerinden farklı. Farklı üniversitelerden 42 öğrencimizle seyahat ettik. Benim için çok anlamlıydı. Şu anda ilk durağımız olan dünyanın en nadide şehirlerinden biri olan Erzincan'dayız. 3 saatlik duruştan sonra Kars'a gideceğiz. Turizmin sadece deniz, kumdan ibaret olmadığını tarih ve doğayı da içine alan bir destinasyon olduğunu gösterdik. Anadolu'nun değişik yerlerinden, derelerinden, tepelerinden, ovalarından, nehirlerin yanından kıvrılarak giden Doğu Ekspresi 2 ay boyunca devam edecek" dedi.

Turistik Doğu Ekspresi'nde öğrencilerin yer almasının anlamlı olduğunu ifade eden Vali Hamza Aydoğdu, "Gençlerimizle aynı hizada olmak, aynı göz temasını kurmak, onlarla beraber yolculuk yapmak, bizim gelenek göreneklerimizi, tarihimizi konuşarak değil; yaşayarak anlatmak bizim için çok anlamlı. Doğu Ekspresi'nin misafirlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuz belirtmek isterim" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kentte yaklaşık 3 saat tarihi ve doğal güzellikleri gezecek olan misafirlere tren garında kurulan çadırlarda yörenin ürünlerinden oluşan kahvaltı ikram edildi.

1 MART'A KADAR DEVAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi Ankara’dan başladı. Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars’ta ise bir gece boyunca mola verecek olan tren, dönüş yolunda ise Erzincan İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat misafirlerinin bölgeyi gezmeleri için bekleyecek. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, 1360 kilometrelik güzergahı yaklaşık 33 saatte tamamlayacak. Yolculukta, karla kaplı dağlar, vadilerden geçecek olan tren tarihi yapıların, seyrine doyumsuz manzaralar sunacak. Turistik Doğu Ekspresi 1 Mart 2026'ya kadar turlarına devam edecek.

Haberin Devamı

YOLCULUK DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Erzincan'dan hareket eden Turistik Doğu Ekspresi’nin Erzurum yolculuğu dronla görüntülendi. Görüntülerde, Erzincan-Erzurum arasında, Karasu Nehri kenarında kıvrılarak ilerleyen trenin yolculuğu yer aldı. Makinistlerin kameraya el sallaması görüntülerde yer aldı.

ŞARKIYLA KARŞILANDI

Erzurum Tren Garı'na saat 14.30 sıralarında gelen Turistik Doğu Ekspresi, sanatçı İbrahim Erkal'ın ‘Erzurum'a Gel’ şarkısıyla karşılandı. Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Kazdal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer ve katılımcılar trenden inen misafirleri çiçekle karşıladı. Vali Yardımcısı, tren yolcularına kente has ayran aşı çorbası ikram etti. Halk oyunları ekibinin bar oynadıkları tren garında aşıklar türküleriyle misafirleri eğlendirdi.

Yaklaşık 4 saat Erzurum'da mola verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, son durağı olan Kars'a gidecek.

DOĞU EKSPRESİ KARS’TA

Ankara Garı'ndan ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi yaklaşık 30 saatlik yolculuğun ardından saat 22.35'de Kars Tren Garı'na ulaştı. Trendeki yolcular, Vali Ziya Polat ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Halk oyunları gösterisi yapılan karşılamada Karslı aşıklar türkülerle misafirlerini eğlendirdi. Garın önünde oluşturulan ‘Kars’ yazısının meşale ile yakılmasıyla karşılama sona erdi.

Haberin Devamı

KARS DOĞU EKSPRESİNE KAVUŞTU

Kars'a gelen tüm misafirlere keyifli ve mutlu bir tatil garantisi veren Vali Ziya Polat, "Kars'ın soğuk gecesinde sıcak bir karşılamayla Turistik Doğu Ekspres'i Kars'a, Kars'ta Turistik Doğu Ekspresi'ne kavuştu. Gazi Kars'ımız, Serhat Kars'ımız, Ani, Çıldır, Sarıkamış Şehitler Diyarı, Baltık mimarisiyle bu bölgenin ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri artık. Bu turizm merkezi olma yolunda tabii ki Turistik Doğu Ekspres'in başlangıç noktası, buraya çok önemli markalar kattığını hepimiz bilmeliyiz. Turistik Doğu Ekspres'iyle Gazi Kars'ımıza gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım keyifli, mutlu bir tatil geçirirler. Zaten biz Gazi Kars olarak hep şunu söylüyoruz; buraya gelen insanlar dönüşlerinde mutlu bir şekilde ayrılacaklar, mutlu, keyifli bir tatil geçireceği garantisini veriyoruz. Gazi Kars'ı yaşamalarını, Gazi Kars'ın insanının sıcak misafirperverliğini görmelerini, tarihi ve turistik bölgeleri, Çıldır'da kızak yapmaları, Ani'de Türk'ün tarihi imzasını görmeleri Sarıkamış'ta Şehitler Diyarında duasını etmelidir. Sarıkamış kristal karlar diyarında kayak keyfi yapmaları, Merkez'de Gastronomi kenti Gazi Kars'ımızın yiyeceklerini tatmaları, bu şehrin çok önemli güzel müzeleri Peynir Müzesini gezmelerini, Kanlı Tabya Müzesini gezmelerini, kısacası Gazi Kars'ı yaşamalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

KEYİFLİ BİR YOLCULUK

Turistik Doğu Ekspresi seferlerinin dünyanın en iyi dört rotasından biri olduğunu ifade eden TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, şunları söyledi:

"Kars'a trenimizi dün Ankara'dan 13.55'de yola çıkarttık ve yüzlerce kişi ile beraber inanılmaz keyifli, neşeli bir yolculukla buraya kadar geldik. Öncesinde Erzincan'a uğradık, Erzurum'a uğradık, Kars'a geldik. İnanılmaz sevgi dolu, sıcak bir karşılamayla bu ayazı hiç hissetmedik bile. Çok çok teşekkür ederiz. Bizler Devlet Demiryolları olarak, Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi olarak 169 yıllık bir kurum 1949'dan beri zaten Kars'a Ankara'dan seferlerimiz vardı. 2019'dan beri de Turistik Doğu Seferlerimizle aşırı derecede sevgi dolu, talep dolu bir destinasyonu dünyanın çok kıymet verdiği dört yoldan, dört rotadan biri olan bu rotayı turizme katkı sağlamak amacıyla dostlukları, kardeşlikleri ve anıları birleştirmek amacıyla Kars'a getiriyoruz ve gördüğümüz bu sıcak ilgi yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.”

İstanbul'dan ilk defa Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yolculardan Beyhan Özenç, "İlk defa geliyoruz güzel bir yolculuktu. Çok keyifli ve güzel manzaralar gördük. Hizmet ve ekip de çok güzeldi. Bakanımızın da olması sürpriz oldu. Her durakta çok güzel karşılandık, yöresel yemekler verdiler, tanıtımlar yaptılar, gezdirdiler. Arkadaşlarımızla hep beraber çok güzel keyifli bir yolculuk geçirdik” dedi.

Herkesin masalsı yolculuğu deneyimlemesi gerektiğini söyleyen Esra Aksoy ise tarifsiz bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.