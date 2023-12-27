Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan şüpheli yakalandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan A., iddiaya göre, aralarında husumet bulan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan A.'yı, Ezine ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ramazan A., adliyeye sevk edildi. Buket Arıyel'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN 'KEZZAP' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Çanakale'de bir masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralayan Ramazan A.'nın (41) 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla video paylaştığı ortaya çıktı. Bir dizinin bölümü olduğu öğrenilen videoda; bir erkeğin, kadının yüzüne şişedeki sıvıyı attığı görülüyor. (DHA)

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