Marul maliyetini karşılamadı! Üretici çareyi bedava dağıtmakta buldu

04.01.2026 - 21:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Hatay'da çiftçilik yapan Sait Yılmaz, marulun fiyatının toplama maliyetini karşılamaması üzerine vatandaşlara bedava dağıttı.

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti. Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı. Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.

