Mart ayında kar tatili! İlçede eğitime 1 gün ara verildi

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Yozgat'ta eğitime kar engeli

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime öğleden sonra ara verildi.

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Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesinin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

İl merkezi ve tüm ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kursları, kamu kurumlarının kendi personeline hizmet veren kreşlerde bugün öğleden sonra eğitime yarım gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileriyle okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra yarım gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."