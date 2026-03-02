Mart ayında dik, 2 yıl içinde meyve al: Küçük bir yatırım, kısa sürede büyük kazanca dönüşüyor

Haberin Devamı

Türkiye’nin farklı bölgelerinde mart ayı, tarım yatırımcıları için fırsat kapısını aralıyor. Özellikle şeftali ağaçları, kısa sürede meyve vererek çiftçilere ve girişimcilere hızlı kazanç sağlıyor.

Uzmanlara göre, aşılı bodur şeftali fideleri, uygun toprak ve iklim koşullarında dikildikten 2 yıl içinde meyve vermeye başlıyor. Bu durum, geleneksel meyve ağaçlarına göre ciddi bir ekonomik avantaj sunuyor.

KÜÇÜK ARAZİDE YÜKSEK GELİR

Çiftçi ve yatırımcılar, hektarlarca alan yerine daha küçük arazilerde bile yüksek gelir elde edebiliyor. Ortalama verim ve piyasa fiyatlarıyla hesaplandığında, 2. yılın sonunda şeftali üretiminden elde edilen gelir, dikim maliyetini rahatlıkla karşılıyor ve ciddi kâr bırakıyor.

Tarım ekonomisi uzmanları, özellikle Mart ayında dikim yapılan şeftali bahçelerinin organik ve kaliteli üretimle yüksek talep gören pazarlara yönlendirilmesini öneriyor. Bu sayede üretici hem erken meyve geliri sağlıyor hem de pazar rekabetinde avantaj kazanıyor.

HIZLI GERİ DÖNÜŞ İMKANI

Üretim yapmak isteyenler bu fırsatı değerlendirerek kısa sürede kazanç elde edebilir. Şeftali dikimi, hem küçük işletmeler hem de büyük ölçekli tarım yatırımları için ekonomik anlamda hızlı geri dönüş sağlayan bir seçenek olarak öne çıkıyor.