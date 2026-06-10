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GündemSağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı
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Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

10.06.2026 - 20:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’nun Daday ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 45 dakika süren dolu ve sağanak yağış sonrası ilçe beyaza bürünürken, birçok iş yeri ile evi su bastı.

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Meteoroloji Müdürlüğünün "sarı kod" ile yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu’nun Daday ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

2Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Yaklaşık 45 dakika süren sağanak yağışın ardından etkili olan fındık dolu yağışı ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı.

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3Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış sebebiyle yollarda su birikintileri oluşurken, dereler ve rögarlar taştı. Taşkınlar neticesinde birçok iş yerini ve evleri su bastı.

4Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Dolu ve sağanak yağışın etkisini kaybetmesi sonrasında vatandaşlar, iş yerleri ve evlerini temizlemek için çalışma başlattı.

5Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

"Öğretmenler de dışarı çıkamadı"

İlçe sakinlerinden Kadir Baş, "Okul bahçesi su ile doldu. Yarım metre su vardır. Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü.

6Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış ile birlikte dolu da yağdı. Benim evin önü şu anda bembeyaz. Öğrenciler gitmişti ama okulda öğretmenler vardı, onlar da mahsur kaldı, çıkamadılar" dedi.

7Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

"Dolu yağışı beklemiyorduk"

İlçe sakinlerinden Hasan Daban ise, "Yağmur yağacağını bekliyorduk ama dolu beklemiyorduk, ardından bir anda dolu başladı.

8Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Herkes sağa sola kaçıştı. Araçlarını kaçıran oldu. Aşağıda kapalı pazaryerimiz var, oraya araçlarını çekenler oldu, garajlarına araçlarını çekenler oldu. Yağış, yarım saatten fazla sürdü" diye konuştu.

9Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

İşlettiği kıraathaneyi su basan işletme sahibi Necati Köserecep de, "Yolu sürekli yükselttikleri için yağış olunca dükkanı su basıyor.

10Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı

Yağış yaklaşık 45 dakika sürdü. Dükkanımızı su bastı. Mazgallar taştı, mazgallara su girmiyor. Mazgallar görevini yapmadığı için su bastı, suyun akışı zıt yönde kalıyor" şeklinde konuştu.

11Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı
12Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı
13Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı
14Sağanak ve dolu yağışı Kastamonu’da hayatı felç etti: İlçe beyaza büründü, ev ve iş yerlerini su bastı