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Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kahvehane duvarına çarptı

10.06.2026 - 20:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kahvehane duvarına çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kahvehanenin duvarına çarptı. Kazada sürücü Hasibe Güngör (56), yaralandı.

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Kaza, Muhittin Mahallesi Bağiçi Sokak üzerinde 16.30 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Hasibe Güngör (56) idaresindeki 50 ADR 035 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp bir kahvehanenin duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Güngör yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada otomobilde ve kahvehanede maddi hasar meydana geldi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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