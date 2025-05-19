MarmaRUN "Boğazda Koşuyoruz" geri sayımı başladı: Marmara Üniversitesi'nden uluslararası koşu maratonu

Mezof koordinatörlüğünden yapılan açıklamada; uluslararası statüde koşulacak olan yarışın bu seneki amacı “üniversite kulüplerinin koşması” olarak belirlenmiştir.

25 Mayıs'ta 10K veya 5K koşarak güzel bir pazar günü geçirmek ve arkadaşlarıyla spor yaparak güzel anılar biriktirmek isteyenler, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak yarışa davet edilmektedir. İstanbul un ve boğazın en güzel parkurunda keyifle koşmak ve yaz aylarına güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için MarmaRUN ın kaçırılmayacak bir organizasyon olduğu ifade edildi.

Sponsorların ve kamu kurumlarının destekleri ile gerçekleşen organizasyon tüm halkımıza açık olacaktır.