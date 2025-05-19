MarmaRUN "Boğazda Koşuyoruz" geri sayımı başladı: Marmara Üniversitesi'nden uluslararası koşu maratonu
19.05.2025 - 14:30Güncellenme Tarihi:
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Mezunlar Ofisi Koordinatörlüğü (Mezof) tarafından hayata geçirilen marmaRUN "Boğazda Koşuyoruz" organizasyonu 25 Mayıs 2025 tarihinde Beykoz ilçesi Küçüksu Mesire alanından başlayarak Küçüksu-Çubuklu İstanbul boğaz hattı boyunca gerçekleştirilecek.
Mezof koordinatörlüğünden yapılan açıklamada; uluslararası statüde koşulacak olan yarışın bu seneki amacı “üniversite kulüplerinin koşması” olarak belirlenmiştir.
25 Mayıs'ta 10K veya 5K koşarak güzel bir pazar günü geçirmek ve arkadaşlarıyla spor yaparak güzel anılar biriktirmek isteyenler, Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünden başlayacak yarışa davet edilmektedir. İstanbul un ve boğazın en güzel parkurunda keyifle koşmak ve yaz aylarına güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için MarmaRUN ın kaçırılmayacak bir organizasyon olduğu ifade edildi.
Sponsorların ve kamu kurumlarının destekleri ile gerçekleşen organizasyon tüm halkımıza açık olacaktır.
- Uluslararası MarmaRUN koşusunun özellikle üniversite öğrencilerine finaller öncesi moral ve enerji depolamak için iyi bir fırsat olduğu belirtildi. Bu sene genel ve öğrenci klasmanına ek olarak Öğrenci kulüpleri kategorisi ile organize edilen yarış ta birçok öğrenci kulübü ekipler halinde start alacak ve kürsü ye çıkmak için mücadele edecekler. Yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye gireceklere sponsorlar tarafından ödüller verilecek. Ayrıntılara Mezof kurumsal sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.