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Marmaris’te ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı! Vatandaşlara sağlıklı beslenme ve yaşam danışmanlığı

23.06.2026 - 18:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUĞLA (İHA)

Marmaris’te ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı! Vatandaşlara sağlıklı beslenme ve yaşam danışmanlığı

Marmaris Belediyesi’nin Kadın Danışma ve Aile Hizmetleri Merkezi’nde ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı. Uzman Diyetisyen Meltem Mirza tarafından verilecek hizmet kapsamında vatandaşlara sağlıklı beslenme ve yaşam konusunda danışmanlık sunulacak.

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Marmaris Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma ve Aile Hizmetleri Merkezi’nde ücretsiz diyetisyen hizmeti başladı. Uzman Diyetisyen Meltem Mirza’nın görev aldığı merkezde vatandaşlara sağlıklı beslenme konusunda profesyonel destek sunulacak.

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Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendisi de ölçüm yaptıran Başkan Ünlü, sağlıklı yaşamı destekleyen hizmetlerin önemine dikkat çekerek, "Sağlıklı bir yaşamın kapılarını herkese açmak istiyoruz. Tüm komşularımızın Sağlık İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda sunulan bu profesyonel ve ücretsiz destekten yararlanmasını arzuluyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu ve sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerle başlar" dedi.

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Hizmet kapsamında kilo yönetimi, çocuk ve ergen beslenmesi, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, kronik hastalıklarda sağlıklı beslenme ile sağlıklı yaşam alışkanlıklarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık verileceğini belirten Diyetisyen Meltem Mirza da ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerektiğini belirtti.

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