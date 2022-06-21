Marmaris'te orman yangını! Ekipler söndürmeye çalışıyor

Marmaris'in Amazon Koyu'nda kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

Alevlerin Otluk Koyu istikametine hızla ilerlediği belirtildi. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Marmaris'te kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangına ilk dakikalardan itibaren helikopterle sürdürülen müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı.

BAKAN KİRİŞCİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki yangına ilişkin, "Yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02’de başladı. 20.10’da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." açıklamasında bulundu.

BALIKESİR'DE 200 DEKAR ALAN KÜL OLDU

Balıkesir’de buğday tarlalarında çıkan yangında 200 dekar alan kül oldu. Yangın saat 17.00 sıralarında Manyas ilçesine bağlı Hamamlı Mahallesi’nde Engin Aytekin’e ait buğday ekili tarlada çıktı. Çiğle mevkisindeki yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek, Gufran Bahçıvanoğlu, Ercan İldemir ve Serkan Eren’e ait buğday tarlalarına sıçradı. Çiftçiler kendi çabalarıyla yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangına 3 araçla müdahale etti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra Manyas Orman İşletme Şefliği’ne ait arazözler yanan alanda soğutma çalışması yaptı.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüd Taş, Orman İşletme Şefleri Eren Cesur, Mustafa Şen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok da söndürme çalışmalarını olay yerine gelerek takip etti. Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Koordinatörü İbrahim Koman ise yangından zarar gören çiftçileri ziyaret etti.



Çıkan yangında 12 dekar buğday ekili tarlası yanan Engin Aytekin, toplam 200 dekar buğdayın kül olduğunu söyledi. Yangın mağduru çiftçiler, yanan buğdaydan 750 bin, balya yapacakları samanlardan da 100 bin lira olmak üzere yaklaşık 850 bin lira zararlarının olduğunu belirtti.



Buğday tarlalarının ortasından geçen özel bir elektrik dağıtım şirketine ait elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.