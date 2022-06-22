Marmaris'teki orman yangınında sabotaj şüphesi

Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir anda büyüyen alevlere ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

GÖKYÜZÜ KIZILA DÖNDÜ

Akşam saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler seferber olurken, şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği öğrenildi.

ALEVLERİN TEHDİT ETTİĞİ 30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Marmaris'in Bördübet bölgesinde dün saat 20.00'de kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangın 5 saati aşkın süredir devam ederken, alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 TOMA'nın da katıldığı, 12 takviye TOMA'nın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.

'MANİPÜLASYONLARA KARŞI RESMİ KANALLARI TAKİP EDİN'

​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Marmaris'te süren yangın hakkında çıkan haberlerin resmi kanallardan takip edilmesi gerektiği belirtilerek, "Marmaris'te süren ve devletimizin tüm imkânlarıyla, kurum ve kuruluşlarımızın en üst düzeyde koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenimizi hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesi önem arzetmektedir" ifadeleri kullanıldı.

OGM: BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yangına müdahalenin sürdüğü belirtilerek "Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz buradayız. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalışıyoruz" denildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada ise 1393 personelle yangına müdahale edildiği vurgulanarak "Bölgede devam eden çalışmalarda; 592'si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinası görevlendirilmiştir. AFAD Mobil Koordinasyon TIR'ı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK SON DURUMU PAYLAŞTI

Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili Muğla Valiliği tarafından son durum paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "21 Haziran 2022 Salı günü saat 20.00 sıralarında Marmaris ilçemiz Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan ekiplerce müdahalede bulunulmuştur. Havanın kararması nedeniyle yangına 576 personel, 148 arazöz ve 53 iş makinesi ile karadan müdahale devam etmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiş takviye ekipler yangın bölgesine yönlendirilmiştir."

SABOTAJ İHTİMALİ

Ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü.