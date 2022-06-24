Marmaris'teki orman yangını 3'ncü gününde! Sabotajcı adliyeye sevk edildi... Bakan Kirişci: Büyük ölçüde sıkıntı giderildi!

Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 4'üncü güne girildi.

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 3 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 38 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak ile havadan müdahale edilirken, aynı zamanda söndürülen yerlerdeki soğutma çalışmaları da sürüyor. Karadan ise 253 arazöz, 1012'si orman işçisi olmak üzere 2 bin 851 personel ve 815 araçla söndürme çalışması yapılıyor. Alevlere müdahale eden hava unsurları arasında 12'si jandarma, 6'sı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait toplam 18 askeri helikopterin de bulunduğu belirtildi. Söndürme çalışmalarına katılan 15 uçaktan 13'ünün Air Tracktor, 1'inin Antonov-32 tipi tanker uçak, 1'inin ise Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı olduğu öğrenildi.

YANGINLA MÜCADELEDE KRİTİK SAATLER

Alevlere müdahalede bugün ise kritik bir günün yaşanacağı vurgulandı. Rüzgar, öğle saatlerinde hızını artıracağı için alevlerin bu zamana kadar kontrol altına alınmasına çalışılacağı belirtildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dün akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye verdiği brifingde durumu aktarıp, aksi takdirde çalışmalarda daha da zorluk yaşanacağını söyledi.

BAKAN KİRİŞCİ: BÜYÜK ÖLÇÜDE SIKINTI GİDERİLDİ, BUGÜNÜ TAKİP ETMELİYİZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Rüzgar olacağı yönünde bilgilendirme de var. Çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden itibaren başlamıştı. Ancak dün gece boyunca sabaha kadar tüm teşkilatlarımız yoğun bir çalışmayı karadan sürdürmüşlerdir.

Konu neticelenmiş diyemeyiz, Meteoroloji'nin bugün öğleden itibaren rüzgar olacağı yönünde bilgilendirmesi var

Bu başarıda bu çalışmanın çok büyük bir etkisi olduğunu belirtmek isterim. Kullandığımız araç gereçlerle ilgili bilgi arz etmek isterim. Toplam 453 adet arazözümüz var.

Toplam araç sayısı bakımından adım atacak yer yok. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o söz sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek zorundayız.

Helikopterlerimizle birlikte uçaklarımız da hizmetlerini veriyorlar. Bu arada dün de belirtmiştim, biz bir yardım çağrısına çıkmadık uluslararası arenada ama İsrail ve Romanya olmak üzere bize yardımcı olmak adına teklifleri var.

Biz bugün yapılan tekliflerle ilgili şimdilik beklemede tutuyoruz. İnşallah bu güzel habere de yaklaşırız diyoruz. Bu rüzgarın ne yapacağıyla ilgili kesin bir şey söylemek mümkün değil. Buradaki yöre halkına çok teşekkür ediyorum. Dün burada kısmen bahsedildi, hükümetimizin burada evlerini tahliye ettiğimiz ailelerle ilgili 3'er bin liralık nakit desteği oldu. Vatanımıza, milletimize geçmiş olsun diyorum şimdiki haliyle." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "En önemli mesele yangın başladığı anda orman teşkilatımız çok kısa bir sürede müdahale etti. Bu kısa müdahale yangının daha geniş alanlara yayılmasını engelledi. Akredite sivil toplum kuruluşlarıyla birlikteydik, önemli bir tespiti söylediler. Biz yangın alanlarına sivil halkın girişini engelledik. Çok profesyonel bir çalışma oldu. Yani aman birisine bir şey olacak mı endişesinden ziyade eğitim alan ekiplerin koordinasyonu çok iyi oldu. Hava ve kara koordinasyonu burada çok iyi oldu.

Olağanüstü bir koordinasyon ortaya koydular. Şu anda Sayın Bakanımızın dediği gibi 1 bölge var. En büyük riskimiz öğleden sonra çıkabilecek rüzgar. Biz onun oluşturacağı sonuçlarla ilgili tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu bölgeye gelip de buranın hassasiyetini yaşamayıp, bir söz söyleyip de boş takıldı olsun ne olursa olsun diyenler var. Bizim zihnimizi en çok meşgul eden budur." dedi.

Kartal Belediyesi, Muğla’nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda başlayan orman yangınlarındaki müdahaleye destek vermek amacıyla ekiplerini teyakkuza geçirdi. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler son hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye doğru yola çıktı.



Marmaris’in ormanlık alanında çıkan yangınlar devam ederken, Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı ekipler İstanbul’dan yangın bölgesine hareket etti. Geçen sene de Muğla ve Antalya’daki yangınla mücadeleye destek olan ekip, Marmaris’teki yangınlar için de tüm hazırlıklarını tamamladı.

Sivil Savunma Uzmanlığı yerleşkesinde Marmaris’e gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan ekibi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu ve Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen uğurladı.



Marmaris’teki orman yangını için Temizlik İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlükleri’nin bünyesinde bulunan iki adet tanker, bir adet sivil savunma uzmanlığı aracı ve sekiz personel yangına müdahalede bulunmak için yola çıktı.



“Marmaris’te ciğerlerimiz yanıyor”

Bölgeye gidecek personellere yönelik bir konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, “Arkadaşlar yeniden iş başa düştü. Bu yıl da ne yazık ki ciğerlerimiz Marmaris’te yanmaya başladı. Bölgedeki yetkililer dün akşam bizden yardım istediler ve biz de tüm hazırlıklarımızı yaparak yola çıkıyoruz. Kartal’ı en iyi şekilde temsil edeceğinizi ve orada ciğerlerimizin yanmasına mani olacağınıza dair güvenimiz tam. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden S.A. (34), adliyeye sevk edildi. S.A., jandarmadaki ifadesinde, kendisine arsa vermekten vazgeçen ailesine kızdığı için yangın çıkardığını anlattı.

Marmaris Hisarönü'nde çıkan yangında sabotaj şüphesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma başlattı. Ekipler yangın bölgesindeki işletmeler, 2 otel ile 2 kamp alanına ait güvenlik kamerayla bölgedeki fotokapanları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, toplam 3 bin 832 kişi ve aracı da sorguladı. İncelemeler sonucu yangının Saklı Koy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duran ekipler, bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgede yakılmış halde 3 araç lastiği ve terkedilmiş 1 motosiklet buldu. Motosiklet sahibinin S.A. olduğu ve hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibarıyla kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak Facebook hesabında mal, mülk davasıyla ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

ÖZEL EKİP

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip, yangın çıkış saati itibarıyla kendisinden haber alınamayan S.A.'nın yakalanması için inceleme başlattı. S.A. adına kayıtlı motosikletin olay yerinde olması nedeniyle yangın başlangıç noktasından çok uzaklaşamamış olduğu değerlendirilerek kaçış istikametleri, barınma alanları ve tatlı su kaynaklarının koordinatları çıkartılıp arama alanı daraltıldı. Şüpheli S.A., dün saat 16.30 sıralarında Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet Köyü Saklı Koy mevkisinde ormanda yatarken yakalandı. Alkollü olduğu belirlenen S.A. gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı alanda, içinde benzin olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik pet şişe ele geçirildi.

KENDİNİ ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını belirtip, "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" dedi.

S.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





ANKARA İTFAİYESİ 14 ARAÇLA MARMARİS'E HAREKET ETTİ

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Marmaris'te devam eden orman yangınına müdahalede destek olmak için harekete geçti. Ankara İtfaiyesi bünyesindeki 14 araç ve 32 kişilik ekip, gece yarısı Marmaris'e hareket etti.

Marmaris'te devam eden orman yangınına karşı mücadelede bir destekte Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "14 araç ve 32 mesai arkadaşımızdan oluşan ekibimiz yangına müdahale için Marmaris'e doğru yola çıktı. Ekiplerimiz sahada, bizler de dualarımızla yanındayız" dedi.





AZERBAYCAN'IN GÖNDERDİĞİ AMFİBİ UÇAK MUĞLA'YA GELDİ

Azerbaycan’ın, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınlarıyla mücadeleye destek için gönderdiği amfibi uçak Muğla’ya geldi. Uçağın yarın sabah Marmaris’teki söndürme çalışmalarına katılması bekleniyor.



Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait BE-200CS amfibi uçağı, Türkiye'ye gitmek üzere Haydar Aliyev Havalimanı’ndan yola çıktı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda Türkiye’deki orman yangınlarının şiddetlenmesinin önlenmesi ve söndürülmesine yardım amacıyla yola çıkan BE-200 CS amfibi uçağı 11 kişilik ekiple Muğla’nın Dalaman Havalimanı'na akşam saatlerinde iniş yaptı.

Muğla’ya gelen amfibi uçağı geçen yıl yine Marmaris’te meydana gelen orman yangılarında çalışmalara katılmıştı. Sabah saatlerinde söndürme çalışmalarına katılması beklenen uçak suda durmadan 18-20 saniye içinde 12 ton su alarak yangın bölgesine taşıyabilme özelliğini barındırıyor.

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yangın bölgesinde rüzgar şiddetlenebilir. Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Marmaris'teki yangınla mücadelede Bakanlık çalışmaları hakkında bilgi paylaşarak, "Bölgedeki vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 200 bin TL aktardık" dedi.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Marmaris’te devam eden yangını söndürmek için devletimizin diğer kurum ve kuruluşları ile omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz de beraberindeki yangın söndürme araçları ile bölgede aralıksız görev yapıyor” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, söndürme çalışmalarının görüntüsünü de paylaştı.





'YANGINDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınına ilişkin son durum bilgilerini paylaştı. Bakan Koca, “Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına 21 TOMA, 103 araç ve 312 personelle destek verildiği açıkladı.

BAKAN SOYLU DUYURDU: ŞÜPHELİ ORMANI ATEŞE VERDİĞİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında"





3 AYRI YERE İZMARİT ATMIŞ

S.A.'nın hakkında tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 5 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. S.A.'ya ait telefonun yangının çıktığı gün 23.30 itibariyle kapandığından sinyal bilgilerine ulaşılamadığı, kişiye ait sosyal medya hesabında yapılan incelemede de yangın öncesinde yangın çıkış noktasından konum paylaşarak facebook hesabında mal, mülk davası ile ilgili ailesine hitaben tehdit cümleleri sarf ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

S.A., ilk sorgusunda ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını ve kendisini dışlandığı için yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkarttığını itiraf etti. S.A., kendisinin de ateşin içine girerek intihar etmek istediğini ifadesine ekledi. Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığı aktarıldı.





YÜZLERCE GÖNÜLLÜ CANLA BAŞLA SAVAŞIYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektara yakın alanda etkili olan orman yangını 3. günde de tam olarak kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 3 bin hektarı etkileyen yangında alevler beş noktada ilerlerken kontrol altına alınan bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle yeniden yükseliyor. Yangını söndürmek için binlerce görevlinin yanı sıra aralarında kadınların da yer aldığı yüzlerce gönüllü de canla başla savaşıyor.

Bördübet mevkisinde Küfre Koyu’ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda 21 Haziran’da 20.02’de çıkan yangın dün Değirmenyanı, Bördübet, Amazon Yedi Adalar, Okluk Koyu ve Çubucak mevkilerine ilerledi. Be noktada etkili olan alevlere günün ilk ışıklarıyla 27 helikopter ve 14 uçakla havadan müdahaleye tekrar başlandı. Karadan da 253 arazöz, 26 su tankeri, 2 bin 604 orman işçisi, yüzlerce gönüllü ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla söndürme çalışmaları sürdürüldü.





UÇAN KULE GÖREV BAŞINDA

Milli Savunma Bakanlığı, yangın söndürme çalışmalarına üç helikopter ile destek verildiğini duyurdu. Helikopterler arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrindeki ‘uçan kule’ CH-47 tipi Chinook da yer alıyor. Tek seferde 10 ton su atabilen çift motorlu Chinook helikopteri, manevra kabiliyeti ve yüksek hızıyla yangına havadan müdahalede etkili bir görev üstleniyor.





"İKLİM KRİZİ MEGA YANGINLARI ARTIRACAK"

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, geçen sene meydana gelen mega orman yangınlarından ders çıkarılmadığını ve iklim kriziyle mega orman yangınlarının artabileceğini söyledi.

Özkara, geçen seneki mega yangınlar öncesinde meteorolojik koşullara ilişkin uyarıların yapıldığını, 40-20-40 kritik eşiklerinin hatırlatıldığını belirterek, “Sıcakların 40 dereceleri bulacağı, bağıl nemin yüzde 20’lerin altına ineceği yönünde uyarmıştık. Hatta geçen sene yüzde 10’ların altına indiğini biliyoruz. Rüzgar ise kararsız, hep aynı yönde esmiyor, hızı 40 kilometreleri geçerse tehdittir. Geçen sene saatte 60-70 kilometreleri buldu. Bu değerler olduğu sürece yangın ‘geliyorum’ der. Geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle” dedi.

Geçen seneki yangınlarda ciddi bir organizasyon hatası olduğunu vurgulayan Özkara, “Eğer amfibik değilse uçaklarımız, bu bir sıkıntı. 5 bin kişinin alındığı söylendi. Bunlar gerçekten iyi bir eğitimden geçti mi? İklim kriziyle birlikte orman yangınları mega yangınlara dönüşebilir” diye konuştu.