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Marmaris-Rodos feribot seferleri yeniden başlıyor

Pandemi tedbirleri çerçevesinde durdurulan Marmaris-Rodos feribot seferleri, normalleşme sürecinin ardından 16 Nisan tarihinde tekrar başlıyor.

14.04.2022 - 10:50 | | İHA
Marmaris-Rodos feribot seferleri yeniden başlıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi limanından Rodos’a ilk sefer 16 Nisan sabahı saat 09.15’te gerçekleştirilecek. 60 dakika süren Marmaris-Rodos seferleri için pasaport, vize ve aşı kartı gerekiyor. Yeşil pasaporta ise vize istenmiyor. Türkiye pasaportlular ise bir defaya özgü 150 TL yurt dışına çıkış harcı ödüyor.

Seferleri düzenleyen yetkili firmanın Operasyon Müdürü Sertaç Erarslan, 2 yıl aradan sonra başlayacak feribot seferlerine ilişkin, "2 yıl sonra açılmak çok güzel, tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah 16 Nisan’da Marmaris-Rodos hattının seferini açacağız’’ diyerek hayırlı sezonlar diledi.

Marmaris-Rodos feribot seferleri yeniden başlıyor

PANDEMİ ŞARTLARI DEVAM EDİYOR

Erarslan, Rodos’a gitmek için gereken şartlarla ilgili, "Üç doz aşılarının tam olması gerekiyor, eğer iki aşılı iseniz son yaptırdığınız aşının üzerinden 9 ay geçmemiş olması gerekiyor. Bunların hiçbiri yok ise PCR testi ya da hızlı antijen testi yaptırmak gerekiyor" diyerek Yunanistan makamlarından gelen herhangi bir yaptırım olmadığını, oradan gelecek olan ve buradan gidecek olan feribotun yüzde yüz doluluk oranı ile sefer yapacağını belirtti.

SADECE MARMARİSLİLER DEĞİL RODOSLULARDAN DA YOĞUN TALEP VAR

Erarslan, rezervasyonlar ve bilet satışları ile ilgili şimdiden doluluğa yakın olduklarını bildirerek, "Sadece Marmaris değil, Rodos tarafından da çok ciddi bir mail trafiğimiz oluştu. Hem bu yakadan hem de diğer yakadan çok ciddi bir talep var. İnşallah iki tarafı en kısa zamanda buluşturacağız. Şu anda planlanan günde tek sefer sabah 09.15’te Marmaris’ten kalkıyoruz, akşam üzeri 17.00'da Rodos’tan geri geliyoruz. Aynı şekilde Rodos’tan da aynı saatlerde geliş ve gidiş olacak. Mayıs ayında günde çift seferlere başlayacağız" şeklinde konuştu.

Erarslan, "Rodos demek Avrupa Birliği ülkesine giriş demek. Tüm kontroller ona göre yapılıyor, vize, pasaport ve aşı kontrolü de eklendi. Bütün kontrolleri yaparak feribotlarımıza alıyoruz" diyerek hummalı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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