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Marmara'da tehlike büyüyor! Hızla yayılıyor, yüzeye 5 metre kaldı...Balıkçılar zor durumda

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki uzmanlar, Erdek Körfezi'nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını belirledi. Bilim insanları, acil önlemler alınmadığı takdirde müsilajın yayılabileceğini ve ilkbaharda deniz yüzeyinde yeniden ortaya çıkma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

08.11.2024 - 09:10 | | İHA
Marmara'da tehlike büyüyor! Hızla yayılıyor, yüzeye 5 metre kaldı...Balıkçılar zor durumda

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.

Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Marmarada tehlike büyüyor Hızla yayılıyor, yüzeye 5 metre kaldı...Balıkçılar zor durumda

Erdek Körfezi'ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını bildirerek, sorunun geçim kaynaklarını tehdit ettiğine dikkat çekti.

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