Marmara'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Marmara güne sarsıntıyla başladı. İstanbul ve Bursa'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. merkez üssü ise Bursa-Gemlik. Sarsıntı yerin 13.2 km derinliğinde gerçekleşti.
19.02.2024 - 11:02 |
Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssünün Gemlik olduğu depremin İstanbul ve çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
AFAD depreme ilişkin verileri paylaşırken derinlik 13.2 km olarak paylaşıldı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken derinliğini 5.5 km olarak duyurdu.
Sarsıntının gerçekleştiği yerin Bursa şehir merkezine uzaklığı ise 33 kilometre.
ÖĞRENCİLER DIŞARI ÇIKTI
Gemlik ve Orhangazi ilçesinde okulda bulunan çocuklar deprem anında dışarı çıktı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-19
Saat:10:45:56 TSİ
Enlem:40.48611 N
Boylam:29.20806 E
Derinlik:13.2 km
Detay:https://t.co/gb3r6XL5nd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi