Marmara'da kar mesaisi sürüyor

Güney Marmara’da etkisini gösteren kar yağışına saha ekipleri, 7/24 mesaisini sürdürüyor.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirlerini alarak enerji sürekliliğini koruyor.

Etkili kar yağışıyla birlikte havai hatlarda meydana gelebilecek buz yükü gibi arızalara karşı aralıksız saha mesaisini sürdüren ekipler, SCADA sistemi sayesinde de şebekenin uzaktan tüm kumanda, kontrol ve izleme faaliyetlerini sağlıyor.