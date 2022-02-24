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Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yangın!

Kadıköy'de bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ufak çaplı bir yangın çıktı. Öğrenciler dışarı çıkarılarak tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

24.02.2022 - 16:43 | | Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA)
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yangın!

Yangın saat 15.30 sıralarında Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle dumanlar yükselmeye başladı.

Yangını fark eden görevliler itfaiye ve sağlık  ekiplerine haber verirken bir yandan da öğrencileri dışarı çıkararak tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İçeride duman olduğunu söyleyen bir öğrenci, "Elektrikten dolayı çıkmış herhalde. Öğrencileri tahliye ettiler. İtfaiye ekipleri içeride yangına müdahale ediyorlar" diye konuştu.

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