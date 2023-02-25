Marmara depremi için Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan çarpıcı yorum: Çok da beklemeyecek!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk ekranlarında olası Marmara depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye gittiğini ve yeni geldiğini söyleyen Ersoy, "Deprem uzmanıyım gitmeden önce ne göreceğimi kabaca tahmin etmeme rağmen gördüklerim karşısında şoke oldum. Orada acılar var, orada ihmaller var. Hepimizin çok çalışması gerekiyor. Biz bilim insanları bir tehlikenin varlığını ortaya koyduk. Türkiye'nin yeni bir sayfa açması gerekiyor. Türkiye güçlü bir ülke, deprem sorunuyla afet sorunuyla baş edebilir. Deprem siyaset üstü bir konu." ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN MARMARA DEPREMİ YORUMU

Marmara bölgesinin büyük bir bölümünü etkilemesi beklenen olası deprem hakkında konuşan Ersoy, "Kendinden bağımsız depremler, artçı depremler değil. Değişik bölgelerden haberler alacağız bu işin doğasında var. Biz Batı Anadolu'da bu tehlikeleri yaşayacağız Muğla'da, İzmir'de Doğu Anadolu'da yaşayacağız. İstanbul Marmara depreminde yaşayacağız. Marmara'da 7'den büyük bir deprem mutlaka olacak çok da beklemeyecek. Sonuçları itibarıyla yüzde yüz hazırlıklı olsak bile zarar göreceğiz. Zararımızı aza indirmek için milli seferberlik halinde bu işi çözmemiz gerekiyor. Vakit geçiyor. 99'dan bu yana 24. yıla girdik, çok şey yapmış olabiliriz ama yeterli değil. Marmara genelinde 28 milyon insan yaşıyor. İstanbul çevresinde yaşanacak büyük bir depremin sadece Türkiye sorunu olmayacağını bilin, kıtalararası sorun yaratacak. Buradaki tedarik zinciri kırılırsa dünyada her şey aksar." dedi.