Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Kurtarma çalışması sürüyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Marmara Denizi'nde su alan kargo gemisi için kurtarma çalışmalarının başladığını duyurdu.

KEGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara Denizi İmralı Adası güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botları olay yerine ivedilikle yönlendirildi."

6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürüyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

Vali Demirtaş, "Su alarak batan gemide, Türk vatandaşı oldukları değerlendirilen 6 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ettiğini dile getirdi.

Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

BAKANLIK: İÇİ BOŞ BİR CAN SALI BULUNMUŞTUR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sabah saat 06.30 sıralarında Marmara’da batan kargo gemisine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Batuhan A isimli kuru yük gemisinin saat 06.32'de yardım istediği ve saat 07.12'de sinyalin kesildiği geminin çağrılara cevap vermediği belirtilerek, “Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında 59 metre boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuru yük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sistemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır. Saat 07.12 itibarıyla Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle Arama Kurtarma Yönetmeliği'nin c bendine göre ‘tehlike safhası’ ilan edilmiştir. Son durum: TCSG 313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanılmamıştır. Söz konusu gemi, dün akşam saat 20.00 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır. Arama ve kurtarma faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur” denildi.

6 KİŞİLİK MÜRETTEBATI KURTARMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Batuhan A isimli gemiden acil durum sinyali alındığını belirterek, "Su alarak batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişilik mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor. Mudanya ilçesinde kriz merkezi oluşturuldu" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, CNN TÜRK canlı yayınında son durumu anlattı...

Şu an 3 botumuz var, arama kurtarma çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Muhtemelen dalgalardan kaynaklanmış olduğunu düşünüyoruz. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkamadı. Gemide 6 Türk mürettebat olduğunu düşünüyoruz. Gemi kıyıya 7 kilometre uzaklıkta. Gemi kargo yüklü, mermer veya taş gibi bir şey olduğunu düşünüyoruz.

GEMİNİN 2021 YILINDA DA KARAYA OTURDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sabah saatlerinde İmralı Adası açıklarında batan kuru yük gemisi Batuhan A'nın 6 mürettebatını arama kurtarma çalışmaları sürerken, geminin 2 Nisan 2021 tarihinde de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ortaya çıktı. Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi açıklarında karaya oturan ‘Batuhan A’ isimli Türk bayraklı 69 metre boyundaki kargo gemisinin kaptanının durumu telsizle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirerek yardım istediği belirtildi. Geminin Karabiga Belediyesi İskelesi’ne yanaştırılması için bölgeye Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildiği, geminin çalışmanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü tarafından çekilerek kurtarıldığı kaydedildi.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEYİ TARIYOR

Dün akşam Balıkesir Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesine kuru yük getiren kargo gemisi sabah saatlerinde acil durum sinyali göndermiş, bir saat sonrasında ise sinyal tamamen kesilmişti



6 kişilik mürettabatı ile battığı düşünülen 69 metre uzunluğundaki Batuhan A isimli kuru yük gemisi için devletin tüm imkanları seferber edildi. Bölgeye ilk ulaşan sahil güvenlik botları oldu.



Ekipler, fırtınalı havada ulaştıkları kurtarma bölgesinde boş bir can salı tespit ettiler. O anlar ise kamera ile an be an kaydedildi.

MÜRETTEBAT 'KİMSE VAR MI?' ANONSLARIYLA ARANIYOR

Sahil güvenlik ekipleri, "Kimse var mı?" anonslarıyla fırtınalı denizde gemicileri arıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 2 sahil güvenlik gemisi, 2 sahil güvenlik botu, Kıyı Emniyeti'ne ait 2 römorkör bölgede çalıştığını, 1 sahil güvenlik korveti ve bir sahil güvenlik uçağının da bölgeye intikal edeceğini kaydetti. Hazır bekletilen helikopter ise hava şartları düzelirse havalanacak.

Sabah saatlerinde acil durum sinyali gönderen ve yaklaşık bir saat sonrasında irtibatı kesilen Batuhan A isimli 69 metre boyundaki kuru yük gemisi İmralı'nın güneyinde batmıştı. Sahil güvenlik botlarının dalgalarla boğuşup bölgede arama kurtarma çalışması yaptığı anların görüntüsünü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Sahil güvenlik ekipleri, Karacabey ilçesi Kurşunlu barınak önlerinde boş can salı bulduklarını, bir de Batuhan A gemisine ait simit bulduklarını kaydettiler.

Bu arada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu sabah 06.30’da Marmara Denizi’nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan Batuhan A isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisinin alınmıştır.Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsade etmesi ile birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."

Öte yandan, batan geminin Balıkesir Bandırma ilçesindeki bir denizcilik firmasına bağlı olduğu, firma sahibinin de gemide olduğunun değerlendirildiği, kardeşinin ise Karacabey Kurşunlu bölgesindeki arama kurtarma çalışmasına katıldığı öğrenildi.