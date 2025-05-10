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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan ile Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

10.05.2025 - 21:10Güncellenme Tarihi:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pakistan ile Hindistan ateşkesine ilişkin açıklama: Memnuniyet verici

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararına ilişkin, "Ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes kararı alınması çok memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanı'mız her zaman sorunların çözümü ve barış için yüksek bir irade ve çaba ortaya koymaktadır. Türkiye, barış isteyenler için en güvenilir ortaktır. Dünyanın her yerinden kaos girişimlerinin yükseldiği bir dönemde, Türkiye'nin barış iradesi herkes için güvenilir bir yol arkadaşıdır."

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