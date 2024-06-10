Marmara denizinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İyileşmesi çok zor
Marmara Denizi uzmanlara göre kendini yenileyebilecek kapasiteyi kaybetti. İklim değişikliğinin sonuçlarını çok ağır görecek denizin ekosisteminde büyük yıkımlar yaşandı.
10.06.2024 - 10:01 |
Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Prof. Nazlı Demirel, “Marmara’nın 40-50 yıl öncesine dönebilmesi mümkün görünmüyor” dedi. Deniz biyoloğu Dr. Aylin Ulman da “Deniz hasta ne Karadeniz ne de Marmara artık sağlıklı değil” diye konuştu.