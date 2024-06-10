Marmara denizinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İyileşmesi çok zor

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Prof. Nazlı Demirel, “Marmara’nın 40-50 yıl öncesine dönebilmesi mümkün görünmüyor” dedi. Deniz biyoloğu Dr. Aylin Ulman da “Deniz hasta ne Karadeniz ne de Marmara artık sağlıklı değil” diye konuştu.