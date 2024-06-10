GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Marmara denizinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İyileşmesi çok zor

Marmara denizinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İyileşmesi çok zor

Marmara Denizi uzmanlara göre kendini yenileyebilecek kapasiteyi kaybetti. İklim değişikliğinin sonuçlarını çok ağır görecek denizin ekosisteminde büyük yıkımlar yaşandı.

10.06.2024 - 10:01 |
Marmara denizinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İyileşmesi çok zor

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Prof. Nazlı Demirel, “Marmara’nın 40-50 yıl öncesine dönebilmesi mümkün görünmüyor” dedi. Deniz biyoloğu Dr. Aylin Ulman da “Deniz hasta ne Karadeniz ne de Marmara artık sağlıklı değil” diye konuştu.

GÜNCEL HABERLER

Mezun olan öğrenciye karne görüşü 2024! 2. dönem karne görüşleri; mezun, başarılı öğrencilere motive edici öğretmen karne görüşleri! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sınıf orijinal öğretmen karne görüşleri

Mezun olan öğrenciye karne görüşü 2024! 2. dönem karne görüşleri; mezun, başarılı öğrencilere motive edici öğretmen karne görüşleri! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sınıf orijinal öğretmen karne görüşleri
Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun! Özel güvenlik görevlisinden 130 milyonluk plan

Mehmud Paşa Yalısı’nda film gibi soygun! Özel güvenlik görevlisinden 130 milyonluk plan
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon lira para cezası

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 482 milyon lira para cezası