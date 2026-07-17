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Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı

17.07.2026 - 18:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadının başlamasıyla birlikte tüccarlar alımlara başladı. Bu yıl vişnenin kilogram alım fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, üreticiler açıklanan fiyatın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

1Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı

İlçede alım yapan tüccarlardan Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme tesislerine gönderdiklerini söyledi.

2Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı

Narşap, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti.

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3Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı

Vişne üreticisi İsmail Çakır ise kilogram başına belirlenen 40 TL'lik alım fiyatının yetersiz olduğunu dile getirdi.

4Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı

Çakır, bu fiyatın hasatta çalışacak işçilerin yevmiyesini dahi karşılamadığını ifade ederek, bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar vişne toplayacağını, geri kalan ürünün ise dalında çürümek zorunda kalacağını söyledi.