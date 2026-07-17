Hisarcık'ta vişne alımları başladı! İşte kilogram fiyatı
17.07.2026 - 18:41Güncellenme Tarihi:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadının başlamasıyla birlikte tüccarlar alımlara başladı. Bu yıl vişnenin kilogram alım fiyatı 40 TL olarak belirlenirken, üreticiler açıklanan fiyatın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.
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İlçede alım yapan tüccarlardan Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme tesislerine gönderdiklerini söyledi.
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Narşap, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işlenerek piyasaya sunulduğunu belirtti.
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Vişne üreticisi İsmail Çakır ise kilogram başına belirlenen 40 TL'lik alım fiyatının yetersiz olduğunu dile getirdi.
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Çakır, bu fiyatın hasatta çalışacak işçilerin yevmiyesini dahi karşılamadığını ifade ederek, bu nedenle yalnızca ihtiyaç duyduğu kadar vişne toplayacağını, geri kalan ürünün ise dalında çürümek zorunda kalacağını söyledi.