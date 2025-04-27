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Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem!

27.04.2025 - 14:12Güncellenme Tarihi:
Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem!

23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam ediyor. Son olarak saat 12.48, 12.50 ve 13.44'te sarsıntılar yaşandı.

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ederken Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir paylaşım yapıldı.

Marmara Denizinde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem

Saat 12.48'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı bildirildi. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.

 Marmara Denizinde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem

AYNI BÖLGEDE BİR ARTÇI DAHA

2 dakika sonra aynı bölgede bu kez 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 5.3 km olarak açıklandı.

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Marmara Denizinde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem

13.44'TE YİNE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntının daha meydana geldiğini duyururken derinliğin 13.6 km olarak açıkladı.

 

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