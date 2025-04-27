Marmara Denizi'nde artçılar devam ediyor: 1 saatte 3 deprem!

İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen 6.2'lik depremin ardından artçılar devam ederken Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir paylaşım yapıldı.

Saat 12.48'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı bildirildi. Depremin derinliği ise 7.3 km olarak açıklandı.

AYNI BÖLGEDE BİR ARTÇI DAHA

2 dakika sonra aynı bölgede bu kez 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 5.3 km olarak açıklandı.

13.44'TE YİNE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntının daha meydana geldiğini duyururken derinliğin 13.6 km olarak açıkladı.