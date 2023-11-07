Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
07.11.2023 - 23:23 |
AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.33 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 7, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [03.10 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2023-11-07
Saat:23:05:48 TSİ
Enlem:40.471 N
Boylam:27.526 E
Derinlik:4.33 km
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