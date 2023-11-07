Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde Balıkesir açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 4.33 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.