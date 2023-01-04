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Marketlerde skandal etiket oyunu! Hepsini indirimle satıyorlar

Market raflarında kurulan tuzak gözler önüne serildi. Marketteki 'etiket' oyunundan sonra şimdi de 'indirim' adı altında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı ortaya çıktı. Hatta son kullanma tarihi yıllar geçmiş ürünler bile var.

04.01.2023 - 09:17 |
Marketlerde skandal etiket oyunu! Hepsini indirimle satıyorlar

Market raflarında vatandaşa kurulan akılalmaz bir tuzak ortaya çıkarıldı. Son kullanma tarihi birkaç gün değil, aylar hatta yıllar geçmiş ürünlerin özel indirim sloganıyla satıldığı gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan denetimlerde bir market dolusu son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

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İstanbul Bağcılar'da yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, tüketim tarihi geçmiş onlarca ürün yakaladı. Hatta öyle ürünler var ki üzerlerinden yıllar geçmiş.

Marketlerde skandal etiket oyunu Hepsini indirimle satıyorlar

İŞLETMELERE KAPAMA YOLDA

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle ilgili açıklama yapan zabıta müdürü "Makarna, sucuk, yağ, tereyağ, çikolatalar aklınıza ne gelirse mevcut. Denetimler sıklaşacak, bunun sonunda işletmeler kapamaya dahi gidebilir" dedi.

Marketlerde skandal etiket oyunu Hepsini indirimle satıyorlar

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9 MARKETİN KAPISINA MÜHÜR

Kanal D Haber'in haberine göre Bursa'da 9 zincir market şubesi etiket ihlali yapıldığı gerekçesiyle kapılarına mühür kondu.

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