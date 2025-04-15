Mardinli Cemil, Harvard'da yarışma kazanan ilk Türk oldu

Orta gelirli bir ülkede gelir vergisi yerine tüketim vergisine geçilmesini konu alan makale Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanacak.

Hürriyet'ten Melike Çalkap'ın haberine göre HARVARD Üniversitesi İşletme Fakültesi ile ortak çalışan Harvard Ekonomi Topluluğu, 2018 yılından bu yana Liseler Arası Uluslararası Ekonomi Makalesi Yarışması (High School International Economics Essay Competition -HIEEC) düzenliyor. Lise öğrencilerinin katıldığı dünya çapında en önemli akademik platformlardan biri olarak kabul edilen yarışmada seçilen en iyi 15 makale, jüri tarafından değerlendiriliyor ve her yıl sadece 3 kazanan seçiliyor.

1500 KELİMEDE ‘EŞİTSİZLİK’

Annesi ve babası sınıf öğretmeni olan ve Mardin’de doğup büyüyen Kabataş Lisesi 11. sınıf öğrencisi Cemil Türk bu yıl adını bu 3 ismin arasına yazdırdı. Bugüne kadar sadece ABD ve Asya’dan katılan lise öğrencilerinin kazandığı yarışmada ilk kez Türkiye’den bir öğrenci bu başarıyı elde etti. Cemil’in makalesi Harvard İktisat Fakültesi tarafından yayımlanacak. Lise eğitiminin ardından Harvard ya da Yale Üniversitesi’nde uluslararası politika, ekonomi ya da felsefe alanlarında eğitim almayı hedefleyen Cemil, yarışma sürecini ve makalesini şöyle anlattı:

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İLK ÜÇE GİRMEYİ BAŞARDI

“Yarışmayı geçtiğimiz yıl sosyal medyada fark ettim. Başvurular, geçtiğimiz yıl eylül ayında açıldı ve ocak ayına kadar devam etti. Sonuçlar da nisanın ilk haftasında açıklandı. Sadece lise öğrencilerinin katılabildiği bu yarışmada dört farklı konu başlığından birini seçip 1500 kelimelik bir makale yazmamız gerekiyordu. Bu başlıklar eşitsizlik, çevre, finans ve yapay zekânın işgücüne olan etkisi şeklindeydi. Benim seçtiğim konu ‘eşitsizlik’ oldu. Makalemde, orta gelirli bir devletin gelir değil tüketim vergisine geçmesinin etkisini inceledim. Bu durumun hem uzun hem kısa vadedeki avantajları ile dezavantajlarını anlattım. Her yıl yaklaşık 400-500 makalenin değerlendirildiği yarışmaya daha önce Türkiye’den de katılım olmuştu ancak kimse kazanan ilk 3 isim arasına girmeyi başaramamıştı.”

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ZİMBABVE İLE YENİ ZELANDA’YI KARŞILAŞTIRDI

- Makalesini yaklaşık 2 haftada hazırladığını, yazımında edebi bir dil kullanmaya çalıştığını anlatan Cemil Türk, şöyle devam etti: “Ekonominin sadece sayılardan ibaret olmadığını, insana ve topluma nasıl etki ettiğini göstermek istedim. Yarışmanın önergesinde orta gelirli bir ülkeyi ele almamız istenmişti. Bu nedenle Yeni Zelanda, Zimbabve ve Brezilya örneklerini ele aldım. Önergede, gelir vergisinin kaldırılıp yerine tüketim vergisine geçilmesinin etkisini anlatmamız istendi. Ben de bunun toplumdaki eşitsizliğe olan etkilerini inceledim. İyi örnek olarak Yeni Zelanda’yı anlattım çünkü orada 1980’lerde vergi devrimi yapıldıktan sonra tüketim vergisi artırıldı. Bu yapılırken toplumdaki alt kesim etkilenmedi çünkü tüketim vergisiyle birlikte kamu yardımları da artırılmıştı ve sosyal güvenlik ağı güçlendirilmişti. Zimbabve’de de benzer durumlar yaşanmasına rağmen maalesef bu durumun etkisi alt kesime çok daha kötü yansımıştı. Orada devletin gerekli iktisadi düzeni kuramamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle ülkedeki bu gelişme, Yeni Zelanda’daki gibi başarılı olamadı. Brezilya ise bu ikisinin arasında bir örnekti. Yarışmayı kazanmak benim için sürpriz oldu.”

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ÖĞRETMENİ: GURURLUYUZ

- Kabataş Erkek Lisesi İngilizce Öğretmeni ve IB Program Koordinatörü Özgen Yıldırımtaş da “Cemil makalesini yazarken kendi fikirlerini yaratıcı bir şekilde yansıttı. Oldukça yaratıcı bir üslup kullandı ve araştırma noktasında savunduğu konunun sebepleri de oldukça kuvvetliydi. Ayrıca birçok farklı perspektifi yansıtarak sosyal gerçekliği yansıtması Cemil’i öne çıkaran başka bir neden oldu. Bu tarz bir incelemenin bu yaş grubundaki bir öğrenci için oldukça zor olması beklenir, ancak Cemil ilgi duyduğu bu alanda kendini çok ciddi bir şekilde geliştirmeyi başardı. Cemil’in beşeri bilimler alanında elde ettiği bu başarı ve bu alanda başarıya ulaşan ilk Türk olması önemli. Onunla gurur duyuyoruz” diye konuştu.