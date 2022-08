Mardin'deki katliam gibi kazadan yaralı kurtulan vatandaş dehşet anlarını anlattı

Mardin'in Derik ilçesinde Üçyol mevkiinde peş peşe meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken 26 yaralıdan 6'sının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazadan hafif yaralı bir şekilde kurtulan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Vedat Şanci, kaza anını İhlas Haber Ajansına (İHA) anlattı. Kazada ayağı kırılarak yaralanan Şanci, “İkinci kaza anında biz oradaydık. Kamyon geldi. Freni patlamıştı, eski araçtı. Daha önce orada çalışan arkadaş bize bilgi verdi. Dedi ki, 'Silopi'den gelmiş araçlar eskidir. Balatalarının da eski olduğu bilgisi' verildi, ama biz uymadık. Jandarma yolu kesmedi. Nöbet tutmadılar, yolu kesmediler. Birinci kaza olduktan sonra hiçbir sıkıntı bir sorun yoktu. O an 3-4 kişi ölmüştü. İkinci kazada orada önlem alınmadığı için ikinci tır da geldi, freni patlayıp insanların içine daldı. Çok sayıda insanı kendisiyle birlikte sürükledi. Çok sayıda insan orada yaralandı. Bir de ölüler var. Kimisinin başı yok kimisinin vücudu yok. Ben oradan sağ kurtuldum. Allah'ıma şükürler olsun. Ayağımdan yara aldım, kırık var. Arkadaş, akraba, tanıdık hepsi vefat etti. Hala şoktayım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Birden oldu her şey. Allah rahmet eylesin" dedi.