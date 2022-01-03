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Mardin'de 3 katlı binada patlama! Yaralı...

Mardin'de 3 katlı binanın en üst katında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Çıkan yangında bir kişi yaralanırken, alevler ekiplerin yoğun çabaları ile söndürüldü.

03.01.2022 - 09:29 | | Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
Mardin'de 3 katlı binada patlama! Yaralı...

Olay, Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ramazan Arık'a ait 3 katlı binanı en üst katındaki mutfakta gaz sıkışması sonucu patlama oldu. Yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Patlamada ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralı kişiyi Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.

 

Mardinde 3 katlı binada patlama Yaralı...

 

 

 

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