GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
ABONE OL

Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

18.01.2024 - 15:31 | | Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)
Mardin'de 2 aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı

Olay, öğleden sonra Artuklu ilçesi kırsalı Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Her muhtarlık seçiminde birbirine destek veren 2 aile arasında, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda çıkan tartışma, büyüyerek taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Gol düellosunu Sivasspor kazandı, son 16'ya kaldı

Gol düellosunu Sivasspor kazandı, son 16'ya kaldı

Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor, donacağız

Marmara lapa lapa kara teslim olacak! İstanbul için gün ve saat verildi, mevsim tamamen kışa dönüyor, zemheri soğukları geliyor, donacağız

AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu

AK Parti'nin 48 ildeki belediye başkan adayları belli oldu