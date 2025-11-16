GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMantar toplama dönüşü feci kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri Mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

16.11.2025 - 20:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mantar toplama dönüşü feci kaza: 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar topladıktan sonra dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan cip kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada Sabuha (39) ve Yusuf Barut K. (7) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ile birlikte bulunan Müzeyyen (65), İlknur (30), Haticenur (17), Ediz Recep (6) Asiye (13) ve Zeynep K. (14) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Ara tatil bitti, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Trafik yoğunluğu arttı
Ara tatil bitti, tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! Trafik yoğunluğu arttı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ersin K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve İlknur K.'nin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, araçtakilerin mantar toplamadan döndükleri öğrenilirken, araç dışındaki alkol şişeleri dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek
#Ekonomi

Bakan Kacır: Firmalarını kuran girişimciler 900 bin lira yatırım alabilecek

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar
#Gündem

Mantar toplamaya çıktılar, hayatlarının sokunu yaşadılar

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu
#Gündem

Siirt’te sağanak yağış heyelana neden oldu