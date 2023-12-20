Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'e bir kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±yla ilgili soru Ã¼zerine "KorkaklÄ±kla suÃ§lanmak zoruma gidiyor, korkak falan deÄŸiliz. EÄŸer milletimiz iÃ§in usulÃ¼ne uygun bir ÅŸekilde yol aÃ§Ä±lÄ±rsa her ÅŸeye de aday oluruz; ama Ã¶nceliÄŸimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dÄ±r" dedi.

Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± YavaÅŸ, yenilenen Ulus Hali'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. YavaÅŸ'a, Yenimahalle Belediye BaÅŸkanÄ± Fethi YaÅŸar, CHP Etimesgut Belediye BaÅŸkan Aday AdayÄ± Sait Atalay ve CHP Ã¼yeleri eÅŸlik etti. YavaÅŸ, Ulus Hali'nin yenilenmesinin Ankara turizmine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hayalimiz ÅŸudur; Ulus'ta trafiÄŸi yer altÄ±na alarak 19 MayÄ±s StadÄ±, GenÃ§lik ParkÄ±'ndan itibaren insanlarÄ± yÃ¼rÃ¼terek 1'inci ve 2'inci Meclis, Ä°ÅŸ BankasÄ± MÃ¼zesi dahil, buradan Bentderesi'ne doÄŸru yÃ¼rÃ¼nmesi ve buradaki tarihi ve kÃ¼ltÃ¼rel eserlerinin hepsinin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±. Buradan Bentderesi'ne kadar inerek oradaki Roma Tiyatrosu'nu, soldaki HacÄ± Bayram'Ä± hep birlikte kÃ¼ltÃ¼rel bir zenginlik olarak ortaya Ã§Ä±karmak. Bir taraftan da bunu kale ile birleÅŸtirerek, bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lgenin tamamen turistlerle dolu olabileceÄŸini iddia etmiÅŸtik. BuralarÄ±n tamamÄ±, proje tamamlandÄ±ÄŸÄ± zaman turist kalabalÄ±ÄŸÄ± ile dolacak. Hem tarihi kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼ korumuÅŸ olacaÄŸÄ±z hem de esnafÄ±mÄ±zÄ±n daha Ã§ok para kazanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

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'BUNUN SORUMLUSU BEN DEÄžÄ°LÄ°M'

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ kurdelesini kestikten sonra esnafÄ± ziyaret eden YavaÅŸ, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tladÄ±. YavaÅŸ, Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener'in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sÃ¼recinde kendisi ve Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun korktuÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamasÄ±na, "Ben Allah'tan baÅŸka kimseden korkmuyorum. Her ÅŸeyin bir usulÃ¼ vardÄ±r. EÄŸer 6'lÄ± masa aday gÃ¶sterirse aday olacaÄŸÄ±mÄ± sÃ¶yledim. Daha bundan net bir ÅŸey sÃ¶ylenemez. Bunu kurgulamak 6'lÄ± masadaki liderlere aitti. Bunun sorumlusu ben deÄŸilim" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'SAVAÅž KELÄ°MESÄ° Ã‡OK AÄžIR KAÃ‡TI'

Ä°YÄ° Parti'nin, Ankara ve Ä°stanbul bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ± iÃ§in kendi adaylarÄ±nÄ± Ã§Ä±karma kararÄ±nÄ± deÄŸerlendiren YavaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

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"Bu bizi etkilemez. AÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 4 milyon 400 bin seÃ§menimiz var. Ben en az yÃ¼zde 60'a yakÄ±n oy alacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. Anketler de onu gÃ¶steriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Takdir milletindir. Onun Ã¶nÃ¼ne hiÃ§ kimse geÃ§emez. DolayÄ±sÄ±yla biz 5 yÄ±ldÄ±r yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hizmetlerle Ankara halkÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Onlar da takdir edecek. Biz, baÅŸka bir siyasi partinin iÅŸine hiÃ§bir zaman karÄ±ÅŸmÄ±yoruz. Åžunu rahat bir ÅŸekilde sÃ¶yleyebilirim; ben 28 MayÄ±s'tan sonra SayÄ±n AkÅŸener ile hem SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun hem de Ã–zgÃ¼r Ã–zel'in bilgisiyle birkaÃ§ defa konuÅŸtum. Burada konuÅŸtuÄŸumuz konu bir muhalefet partisi olarak ne yapÄ±lÄ±rsa muhalefetin daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±ydÄ±. Tabii bu arada Ä°YÄ° Parti'nin de daha nasÄ±l gÃ¼Ã§lÃ¼ olabileceÄŸi konusunda da birÃ§ok senaryo ve fikir konuÅŸtuk kendileriyle. Ta ki 26 AÄŸustos'a kadar. Åžimdi de dÃ¼n bahsedilen isimlere iliÅŸkin konuÅŸmak gerekirse, biz ne SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ã–zgÃ¼r Ã–zel'in ne de SayÄ±n Meral AkÅŸener'in bilgisi dahilinde bir faaliyet yapma durumunda deÄŸiliz. Hepsi kendileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek yapÄ±ldÄ±. Taslak istenilmiÅŸtir, taslak sunulmuÅŸtur. Asla bir partinin iÅŸine karÄ±ÅŸmak, operasyon yapmak benim tarzÄ±ma uygun bir ÅŸey deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla ortada bir operasyon varsa o operasyon iÃ§inde biz yokuz. Kim operasyon yapÄ±yor ben bunu da anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim. Bu bir yerel seÃ§im, 'savaÅŸ' kelimesi de Ã§ok aÄŸÄ±r kaÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Partiler arasÄ±nda rekabet olur sadece."

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'AKÅžENER Ã–NÃœMÃœZÃœ AÃ‡ABÄ°LÄ°RDÄ°'

AkÅŸener'e bir kÄ±rgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulan YavaÅŸ, "Ben o konulara girmek istemiyorum; ama 'korkak' kelimesini asla kabul etmiyorum. HiÃ§bir zaman korkmadÄ±m. Korkan zaten Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'ne aday olmaz. Elimizi taÅŸÄ±n altÄ±na koymamÄ±z gerekirse de koyarÄ±z. Ama bunun yolu, yordamÄ±, usulÃ¼ bellidir. Beni daha Ã¶nce de baÅŸka siyasi parti genel baÅŸkanÄ±, 'Aday ol' diye Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu genel baÅŸkanlarÄ±n 'Hadi Ã§Ä±k ortaya' demesi ile yapÄ±lacak ÅŸey deÄŸildir. SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun aday olacaÄŸÄ±na dair AkÅŸener'in Ã§ok sÃ¶ylemeleri olmuÅŸtur. 'Biz noter deÄŸiliz, 6'lÄ± Masa karar verecek' demiÅŸtir. KeÅŸke bunu son ana bÄ±rakmadan, bir ÅŸekilde daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p farklÄ± bir karar alÄ±nsaydÄ±, daha dÃ¼zgÃ¼n olurdu. Belki de o zaman eÄŸer ille de benim aday olmamÄ± istiyorsa o ÅŸekilde de Ã¶nÃ¼mÃ¼ aÃ§abilirdi. Ben bu konulara Ã§ok giren birisi deÄŸilim; ama aÃ§Ä±kÃ§asÄ± gerÃ§ekten korkaklÄ±kla suÃ§lanmak zoruma gidiyor. Korkak falan deÄŸiliz. EÄŸer milletimiz iÃ§in usulÃ¼ne uygun bir ÅŸekilde yol aÃ§Ä±lÄ±rsa her ÅŸeye de aday oluruz; ama Ã¶nceliÄŸimiz kesinlikle ve kesinlikle Ankara'dÄ±r" diye konuÅŸtu. (DHA)

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