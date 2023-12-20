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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orban’a Togg sonrası ikinci hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan Başbakanı Orban’a “Asırlık Gece” kitabının Macarca tercümesini hediye etti.

20.12.2023 - 11:56 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orban’a Togg sonrası ikinci hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macar Başbakanı Orban Victor’a sadece yerli otomobil TOGG’u hediye etmedi. Erdoğan’ın Macar Başkakan’a ikinci bir hediyesi vardı.

Erdoğan Macaristan ziyareti sırasında Avukatı Hukukçu Doç. Dr. Hüseyin Aydın’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkındaki ‘Asırlık Gece’ kitabını armağan etti.

Erdoğan’dan kitabın Macarcaya tercüme halini hediye alan Orban, ilk işinin kitabı okumak olduğunu söyledi.

Hediyeyi fark eden Macar Cumhurbaşkanı Katalin Novak da Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kitap istedi.

Budapeşte Üniversitesi’nde görevli Türk akademisyenlere talimat veren Erdoğan, kitabın Macaristan Cumhrbaşkanı’na ulaştırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orban’a Togg sonrası ikinci hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orban’a Togg sonrası ikinci hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Orban’a Togg sonrası ikinci hediye

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