ManisalÄ± Ã¼reticilere mÃ¼jde Dev proje tamamlandÄ±: YÄ±lda 23.3 milyon lira ek gelire kavuÅŸacaÄŸÄ±z

TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± Devlet Su Ä°ÅŸleri (DSÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, tarÄ±mda modern sulamayÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak, toplulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla tarÄ±m arazilerinden en yÃ¼ksek faydayÄ± saÄŸlamak, musluklara saÄŸlÄ±klÄ± ve iÃ§ilebilir su ulaÅŸtÄ±rmak ve yerleÅŸim yerleri ile tarÄ±m arazilerini taÅŸkÄ±n risklerine karÅŸÄ± korumak iÃ§in tÃ¼m gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir su yÃ¶netimi anlayÄ±ÅŸÄ±yla da suyun her damlasÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±yor.

YILDA YAKLAÅžIK 23.3 MÄ°LYON LÄ°RA EK GELÄ°R

TÃ¼rk tarÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶zde kentlerinden Manisaâ€™ya bir baraj daha geliyor. ManisalÄ± Ã¼reticilere mÃ¼jdeli haberi veren DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Akif Balta, Yunusemre BeydeÄŸirmeni BarajÄ±â€™ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ãœreticilerin dÃ¼ÅŸen sulama maliyetleri ve tarlalardaki verim artÄ±ÅŸÄ± ile yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 23.3 milyon lira ek gelire kavuÅŸacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Projenin DSÄ°â€™nin 2024 yÄ±lÄ± performans hedeflerinden biri olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Akif Balta ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Yunusemre BeydeÄŸirmeni BarajÄ±â€™nÄ± tamamlamak iÃ§in son aylarda yoÄŸun bir tempoda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. GÃ¶vde dolgusu, dolusavak ve vana odasÄ± imalatlarÄ±nÄ± bitirdik. TÄ±kaÃ§ betonunu atarak barajda su tuttuk. ManisalÄ± Ã¼reticilerimize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun"Â

Manisaâ€™nÄ±n TÃ¼rk tarÄ±mÄ±nÄ±n lokomotif kentlerinden biri olduÄŸunu vurgulayan Balta, bÃ¶lge Ã¼reticisinin dÃ¼nya ile rekabet edebilir bir konuma ulaÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. BeydeÄŸirmeni BarajÄ±â€™nÄ±n da bu hedef doÄŸrultusunda inÅŸa edildiÄŸini vurgulayan DSÄ° Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Akif Balta, "Kil Ã§ekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yÃ¼ksekliÄŸi 41 metre olarak inÅŸa ettiÄŸimiz barajÄ±mÄ±zda 2 milyon 320 bin metrekÃ¼p su depolayacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

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Yunusemre BeydeÄŸirmeni BarajÄ± sayesinde 2 bin 750 dekar arazinin borulu basÄ±nÃ§lÄ± sistem ile sulanacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Balta sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Sulu tarÄ±m olanaÄŸÄ±nÄ±n artmasÄ±yla bÃ¶lge Ã¼reticilerimiz katma deÄŸeri yÃ¼ksek farklÄ± Ã¼rÃ¼nleri yetiÅŸtirme olanaÄŸÄ±na da sahip olacak. AyrÄ±ca sulama maliyetleri de dÃ¼ÅŸecek. Ã‡iftÃ§imiz yÄ±lda 23.3 milyon lira daha fazla gelir elde edecek."Â

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