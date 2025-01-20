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Manisalı lise öğrencileri İzmir'i gezme fırsatı yakaladı

Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrencileri, dönem sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen İzmir Kültür Gezisi’ne katıldı.

20.01.2025 - 13:07 | | İHA
Manisalı lise öğrencileri İzmir'i gezme fırsatı yakaladı

Gezi programı çerçevesinde öğrenciler, İzmir’in tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu. Gezi boyunca öğrencilerin yanında olan öğretmenler ve okul idarecileri, onların geziyi en verimli şekilde geçirmesi için her detayı titizlikle planladı. Velilerin de desteğiyle gerçekleştirilen bu gezi, öğrencilerin sosyalleşmesi, farklı kültürel değerlerle tanışması ve özgüvenlerinin artmasına önemli katkılarda bulundu. Kula Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, özel eğitim öğrencilerinin hem bireysel hem de sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla bu tür etkinliklere büyük önem verdiklerini belirtti. Yetkililer, “Öğrencilerimizin farklı ortamları görmeleri, kültürel zenginlikleri tanımaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri için bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Geziye katkı sağlayan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler, İzmir’in tarihi ve kültürel dokusunu tanımanın yanı sıra öğretmenleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

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