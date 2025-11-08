GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemManisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü
HaberlerGündem Haberleri Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü

08.11.2025 - 21:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iş merkez inşaatında üzerine çelik kalıp düşen İran uyruklu işçi Ghahraman Soleiman Kel (34), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi eski Manisa kara yolundaki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan İran uyruklu Ghahraman Soleiman Kel’in üzerine henüz bilinmeyen nedenle çelik kalıp düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Kel, ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Kel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, iş kazasıyla ilişkin soruşturma başlattı.(DHA)

Güncel Haberler

Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu
#Gündem

Türkiye'yi sarsan yangın faciasının ilk anları kamerada: Kocaeli'de 6 kişiye mezar olmuştu

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü
#Gündem

Manisa'da üzerine çelik kapı düşen yabancı uyruklu işçi, öldü

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı
#Gündem

Kahramanmaraş Göksun’da işçi servisi devrildi: 2 ölü, 7 yaralı