Türkiye yapay zekâda yeni döneme geçti: İşte 2030'a kadar yol haritası!

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2021-2025 yıllarını kapsayan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi"nin ardından , küresel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda vizyon güncellendi. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre yeni eylem planı; teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma ve güvenilir yapay zekâ ilkeleri üzerine kuruldu.

Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan yol haritası; insan odaklılık, etik sorumluluk ve dijital egemenlik esaslarıyla uygulanacak.

Temel İlke: "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet"

Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030), "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri etrafında şekilleniyor. Plan kapsamında öne çıkan temel hedefler ise şu şekilde sıralanıyor: