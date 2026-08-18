Türkiye yapay zekâda yeni döneme geçti: İşte 2030'a kadar yol haritası!
Türkiye, yapay zekâ teknolojilerinde geliştiren, üreten ve ihraç eden bir güç olma yolunda dev bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030)" Resmi Gazete’de resmen yayımlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilecek eylem planı, ülkenin teknolojik bağımsızlığını ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
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2021-2025 yıllarını kapsayan "Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi"nin ardından , küresel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda vizyon güncellendi. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre yeni eylem planı; teknolojik egemenlik, rekabet gücü, veri odaklı kalkınma ve güvenilir yapay zekâ ilkeleri üzerine kuruldu.
Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanan yol haritası; insan odaklılık, etik sorumluluk ve dijital egemenlik esaslarıyla uygulanacak.
Temel İlke: "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet"
Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı (2026-2030), "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri etrafında şekilleniyor. Plan kapsamında öne çıkan temel hedefler ise şu şekilde sıralanıyor:
Nitelikli İnsan Kaynağı: Yapay zekâ alanında uzman insan kaynağının yetiştirilmesi ve yapay zekâ farkındalığının artırılması.
Güçlü Altyapı: Veri ve hesaplama altyapılarının küresel standartlara ulaştırılması.
Yaygın Uygulama: Kamuda ve özel sektörde yapay zekâ çözümlerinin entegrasyonunun hızlandırılması.
Küresel Rekabet: Türkiye'nin uluslararası düzeyde güvenilir ve rekabetçi bir yapay zekâ ekosistemi haline gelmesi.