Manisa'da orman yangını: Müdahale sürüyor!

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ise havadan müdahale ediyor. Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.