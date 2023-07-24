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Manisa'da orman yangını: Müdahale sürüyor!

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

24.07.2023 - 15:29 | | İHA
Manisa'da orman yangını: Müdahale sürüyor!

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak ve 4 helikopter ise havadan müdahale ediyor. Ekiplere bölgedeki vatandaşlar da destek verirken, yangının kontrol altına alınma çabası devam ediyor.

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