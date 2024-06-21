Manisa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Manisa'da Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
21.06.2024 - 14:12 | | Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa) (DHA)
Salihli'de Yağbasan Mahallesi Dibekdağı mevkisinde, saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Salihli Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale etti.
4 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su ikmal ve 2 dozerin kullanıldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.