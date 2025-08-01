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Manisa'da köylü bahçesini sularken buldu! Taş sandı yaklaşınca gerçek 'hazine' ortaya çıktı

01.08.2025 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Manisa'da köylü bahçesini sularken buldu! Taş sandı yaklaşınca gerçek 'hazine' ortaya çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir çiftçi, zeytin bahçesini suladığı sırada fark etti. Toprak üstünde taş gördüğünü sanan çiftçi yaklaşıkça şoke eden gerçekle karşı karşıya geldi

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Olay, Salihli ilçesine bağlı Çukuroba Mahallesi’nde meydana geldi. Tren yolu mevkiinde bulunan zeytin bahçesini sulayan çiftçi Kemal Yıldız, toprak yüzeyinde metalik bir cisim fark etti. Cismi inceleyen Yıldız, bunun eski bir top mermisi olduğunu fark edince büyük panik yaşadı. İlk şaşkınlığını atan Yıldız, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

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Emniyet ekipleri güvenlik önlemi aldı

İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zeytinlik çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşların bölgeye yaklaşması engellendi ve çevredeki arazi sahipleri uyarıldı.

Manisada köylü bahçesini sularken buldu Taş sandı yaklaşınca gerçek hazine ortaya çıktı

Bomba imha ekipleri müdahale etti

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları kısa sürede bölgeye sevk edildi. Emniyet ekiplerinin koordinasyonuyla yapılan çalışmalarda, top mermisi kontrollü şekilde fünye ile patlatılarak imha edildi.

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Tarihi merminin kökeni araştırılıyor

Yetkililer, patlamamış mühimmatın Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğunun değerlendirildiğini, mermi kalıntılarının incelenmek üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındığını belirtti.

"Ölümle burun buruna geldim"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Kemal Yıldız, "Zeytinleri sularken toprağın üstünde paslı bir şey gördüm. Başta taş sandım ama dikkatli bakınca farklı olduğunu anladım. Ölümle burun buruna geldiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Allah korudu" dedi.

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