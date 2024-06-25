Manisa'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Depremin hasar ve can kaybına neden olup olmadığının belirlenmesi için saha çalışması başlatıldı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Manisa Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Soma Büyükışıklar mahallemiz olan saat 01:36 da meydana gelen 4,8 şiddetindeki depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi, ekiplerimiz tarafından sahada gerekli kontroller yapılmaktadır. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A ETKİSİ OLUR MU?

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Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Ülkemiz bir deprem ülkesi. 4.8 insanların kaygı duyacağı bir deprem. Uzun süreden beri bir deprem yok Batı Anadolu'da 70'lerden beri. Türkiye'de 5.5'in üzerindeki depremler hasara neden olduğu düşünülürse 4.8 ciddi bir deprem. Manisa çevresinde de çok yıkıcı depremler var. 4.8 büyüklüğündeki bu deprem İstanbul'dan hissedilmez. Uzak bir yer. Bazen hissedildiği oluyor. Bursa, Çanakkale gibi illerdeki depremleri hissediyoruz. Manisa uzak hissedilmez. Buradaki deprem Marmara'daki fayı etkilemez. Marmara'daki deprem ayrı burayı etkilemesi söz konusu olamaz" dedi.