Manisa'da iki bina için tahliye kararı verildi!

Selvilitepe Mahallesi Tepe Sokak’ta bulunan iki binada, çatlak olduğu ihbarı üzerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede duvar ve kolon kısımlarında çatlaklar tespit edildi. Çökme riskine karşı harekete geçen ekipler, iki binada yaşayan toplam 15 vatandaşı tahliye etti.

Bölgede güvenlik şeridi çekilirken, yapıların durumu hakkında detaylı teknik incelemelerin sürdüğü bildirildi. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, risk tespiti tamamlanana kadar binalara girişlere izin verilmiyor.