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Manisa'da 10 dönüm orman yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü.

01.09.2022 - 17:03 |
Manisa'da 10 dönüm orman yandı

Kula ilçesi Güvercinlik mevkisindeki ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arozöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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