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Manisa' yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle yaralanan yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı. Saldırı anı, avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

18.01.2025 - 18:52 | | Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)
Manisa' yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı

 Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için dün saat 12.00 sıralarında araziye çıktı. Arazide avcılardan biri, gördüğü yaban domuzunu ateş ederek yaraladı. Ardından da yaralı halde kaçamaya çalışan domuzu motosikletiyle takip etti.

Manisa yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı

Yaralı haldeki domuz ise kaçamayacağını anlayınca dönüp, kendisini vuran avcıya saldırdı. Avcı, domuzun saldırısından son bağırarak ve ateş ederek, yara almadan kurtuldu.

Manisa yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı

Domuzun saldırı anı ise avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı haldeki domuz, daha sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)

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