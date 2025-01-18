Manisa' yaralı yaban domuzu, kendisini vuran avcıya saldırdı

Salihli'de avcılar, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan iznin ardından yaban domuzu avlamak için dün saat 12.00 sıralarında araziye çıktı. Arazide avcılardan biri, gördüğü yaban domuzunu ateş ederek yaraladı. Ardından da yaralı halde kaçamaya çalışan domuzu motosikletiyle takip etti.

Yaralı haldeki domuz ise kaçamayacağını anlayınca dönüp, kendisini vuran avcıya saldırdı. Avcı, domuzun saldırısından son bağırarak ve ateş ederek, yara almadan kurtuldu.

Domuzun saldırı anı ise avcı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı haldeki domuz, daha sonra avcılar tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. (DHA)