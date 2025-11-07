Manavgat'ta kontrolden çıkan iş makinası şarampole devrildi: 1 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.11.2025 - 19:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA (İHA)

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yoldan çıkan iş makinası, takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta sıkışan operatör, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Çakış Mahallesi Karakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör İsmail Ö. idaresindeki iş makinası, şantiye alanına dönmek üzere yola çıktığı sırada kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada iş makinasının içinde sıkışan operatör yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Operatör İsmail Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

