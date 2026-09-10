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Maltepe'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var, PÖH'ler sevk edildi

10.09.2026 - 15:07Güncellenme Tarihi:
Maltepe'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var, PÖH'ler sevk edildi

Maltepe'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki hareketlilik ekipler tarafından dronla havadan takip ediliyor.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı M.T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı.

Maltepede silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var, PÖHler sevk edildi

Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat E.A.S. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Özel harekat polislerinin olay yerindeki müdahalesi müdahalesi sürüyor.

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