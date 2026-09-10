Maltepe'de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var, PÖH'ler sevk edildi
10.09.2026 - 15:07Güncellenme Tarihi:
Maltepe'de bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Çevredeki hareketlilik ekipler tarafından dronla havadan takip ediliyor.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Olay, saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kiracı M.T., tartıştığı ev sahibi çifte silahla ateş açtı.
Saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan avukat E.A.S. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplere direnen şüpheli M.T.'nin binadan etrafa silahla ateş ettiği öğrenildi. Özel harekat polislerinin olay yerindeki müdahalesi müdahalesi sürüyor.