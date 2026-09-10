Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Açıkta 15 gün, dolapta 1 ay dayanıyor: Ata mirasına Türkiye'nin dört bir köşesinden yoğun talep...

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Kiraz, hünnap, badem, ‘Figani Efendi Eriği’ ve ceviz üretimiyle tanınan Demirci ilçesinde, yörede 'çeşni' olarak adlandırılan atalık domateslerin hasadı sürüyor. İlçe merkezinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede, yaklaşık 2 bin dekar arazide yetiştirilen domates, fidan dikiminde verilen can suyu dışında sulanmıyor. Çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle Türkiye'nin farklı illerinden talep görüyor. Zirai ilaç kullanılmadan, hayvan gübresiyle yetiştirildiği belirtilen çeşni domateste, ilçedeki yıllık yaklaşık 6 bin tonluk üretimin yarısına yakını ise Kerpiçlik Mahallesi'nden sağlanıyor. Mahallede yılda yaklaşık 3 bin ton rekolte elde ediliyor. Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere her aşamada teknik ve saha desteği sağladıklarını belirtip, "Çiftçilerimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve yüksek gelir elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.