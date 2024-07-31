Maltepe'de korku dolu anlar! 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fındıklı Mahallesi, Serin Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.